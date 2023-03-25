Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову вдарили по центру Краматорська

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Росіяни знову вдарили по центру Краматорська
Фото: Краматорська міська рада

Вночі 25 березня російські окупанти вкотре ударили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні міста. 

Про це повідомляє у Телеграм Краматорська міська рада із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 23-24 березня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також