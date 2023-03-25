Вночі 25 березня російські окупанти вкотре ударили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні міста.
Про це повідомляє у Телеграм Краматорська міська рада із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.
"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що 23-24 березня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.