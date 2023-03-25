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ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон

Вартість послуги становила приблизно 3 тис. доларів.

ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон
Фото: Пресслужба ДБР

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців, який організував схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Також повідомили про підозру і працівнику Чернівецького районного військкомату.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації, придумав правоохоронець. Він шукав клієнтів, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість послуги становила приблизно 3 тис. доларів.

Правоохоронець залучив до схеми працівника військкомату. Він підказував, до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати потрібні результати. Потім працівник військкомату передавав ці документи до військово-лікарської комісії, у якої просив не призначати додаткових обстежень у лікарів та надати відстрочку від мобілізації.

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Під час отримання правоохоронцем грошей ДБР його затримало. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату.

Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, вони можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили та затримали колишнього працівника військомату, який організував схему незаконного переправлення призовників через кордон. Разом із чоловіком затримали і його спільника - сина.

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