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У мешканця Харкова вилучили зброю та боєприпаси

Поліцейські направили вилучені предмети на експертизу. 

У мешканця Харкова вилучили зброю та боєприпаси
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції вилучили у жителя Харкова зброю та боєприпаси, які той тримав у гаражі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що під час обшуку правоохоронці виявили близько 1,5 тис. патронів, два автомати, гвинтівку та порохові заряди до протитанкових гранат.

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Вилучені речові докази правоохоронці направили на експертизу.

Суд обрав 64-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня. 

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