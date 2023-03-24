У мешканця Харкова вилучили зброю та боєприпаси

Співробітники поліції вилучили у жителя Харкова зброю та боєприпаси, які той тримав у гаражі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що під час обшуку правоохоронці виявили близько 1,5 тис. патронів, два автомати, гвинтівку та порохові заряди до протитанкових гранат.

Вилучені речові докази правоохоронці направили на експертизу.

Суд обрав 64-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, єдиний державний реєстр зброї в Україні планують запустити 23 червня.