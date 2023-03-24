На Херсонщині російський боєприпас влучив у будинок, є поранена

Після обіду 24 березня росіяни обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Один із боєприпасів влучив у приватний будинок. Були пошкоджені дах, вікна та двері будинку. Жителька отримала поранення.

"Наразі вона шпиталізована - медики надають постраждалій необхідну допомогу", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вдень 24 березня російська армія знову обстріляла Херсон. Унаслідок обстрілу плавнів двоє людей були поранені, одна з них загинула від осколкового поранення у груди.

Також нині вороги обстріляли прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого загинула мирна людина.