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Три атаки "вагнерівців" відбили прикордонники у Бахмуті

Рашисти втратили вбитими чотирьох осіб, ще десять отримали поранення.

Три атаки "вагнерівців" відбили прикордонники у Бахмуті
Фото: ДПСУ

У Бахмуті прикордонники відбили три атаки "вагнерівців".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Один з опорних пунктів захисників ворог штурмував двічі. За вогневої підтримки мінометів бійці затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку. Остаточно відступити найманців прикордонники змусили у стрілецькому бою", - розповіли в ДПСУ.

Рашисти втратили вбитими чотирьох осіб, ще десять отримали поранення.

Нагадаємо, найманці групи “Вагнера” розпочали депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області. У місті, за інформацією обласної влади, залишається близько 3 тис. цивільних, дехто ховається від евакуації.

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