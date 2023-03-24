Три атаки "вагнерівців" відбили прикордонники у Бахмуті

Рашисти втратили вбитими чотирьох осіб, ще десять отримали поранення.

У Бахмуті прикордонники відбили три атаки "вагнерівців".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Один з опорних пунктів захисників ворог штурмував двічі. За вогневої підтримки мінометів бійці затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку. Остаточно відступити найманців прикордонники змусили у стрілецькому бою", - розповіли в ДПСУ.

Рашисти втратили вбитими чотирьох осіб, ще десять отримали поранення.

Нагадаємо, найманці групи “Вагнера” розпочали депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області. У місті, за інформацією обласної влади, залишається близько 3 тис. цивільних, дехто ховається від евакуації.