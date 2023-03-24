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ООН зафіксувала понад 600 випадків викрадень і затримань цивільних російськими військовими

90% цивільних, яких вдалося звільнити, повідомили про катування та жорстоке поводження зі сторони російських силовиків.

ООН зафіксувала понад 600 випадків викрадень і затримань цивільних російськими військовими
Одна з виявлених російських катівень на території деокупованої Харківщини
Фото: gp.gov.ua

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з 24 лютого 2022 року задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами Росії.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“На окупованих територіях України ми задокументували свавільні страти та напади на окремих цивільних осіб з боку збройних сил Російської Федерації, а також повсюдні свавільні затримання та насильницькі зникнення. З 24 лютого 2022 року ми задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб збройними силами росії”, - заявила голова місії Матільда Богнер.

Вона додала, що Моніторингова місія провела інтерв’ю з 127 цивільними особами, які були затримані, а потім звільнені. Серед них 90% повідомили, що представники збройних сил РФ і Служби безпеки Росії катували їх і жорстоко з ними поводилися під час тримання під вартою.

“У деяких випадках це включало сексуальне насильство”, - зауважила голова місії.

За словами Богнер, Моніторингова місія за цей період зафіксувала також 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.

“Катування та свавільне позбавлення життя є абсолютно заборонені. Усі порушники повинні бути притягнуті до відповідальності”, - наголосила Богнер.

Нагадаємо, за останніми даними ООН, в Україні через російську агресію загинули понад 8 тисяч цивільних. Поранень зазнали майже 14 тисяч мирних жителів.

Як повідомлялось, росіяни збільшують кількість катівень на окупованих територіях України, є нова в Енергодарі. Зокрема, новостворену катівню помітили у південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

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