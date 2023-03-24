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Окупаційна влада РФ розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, - ГУР

Українські розвідники радять окупантам покидати Крим, поки є така можливість.

Окупаційна влада РФ розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, - ГУР
Фото: соцмережі

Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив Андрій Юсов.

Представник ГУР МО України також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, нещодавно начальник пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи у Джанкої: росіянам вказали, що з Криму вже потрібно виїжджати. Ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму.

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