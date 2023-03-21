Росіянам вказали, що з Криму вже потрібно виїжджати, - Гуменюк про вибухи в Джанкої

“Ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму”.

Знищення російських крилатих ракет “Калібр” на залізниці у Джанкої - це сигнал загарбникам, що залізницею їм вже слід залишати тимчасово окупований півострів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Джанкой – вузлова станція. І на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко, щоб було розуміння, що залізницею їм вже дуже необхідно виїжджати”, - заявила начальник пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, загарбники приховуватимуть інформацію про знищення російських крилатих ракет “Калібр НК” під час транспортування залізницею, адже “це не сприяє їхньому іміджу”.

“Вони вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації”, - зауважила Гуменюк.

За її словами, тому наразі окупанти все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення в тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але, як зазначає Наталія Гуменюк, усім відомо, до чого призводить таке переконання.

Нагадаємо, у Джанкої окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації. Причиною назвали "атаку українських безпілотників".

Вчора ввечері Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.

Пізніше стало відомо, що безпілотник, що вибухнув, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye.