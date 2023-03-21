Ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.

Служба безпеки України викрила ще двох інформаторів російських спецслужб у ході контрдиверсійних заходів на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.

Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих. Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

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