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Московським студентам не видають дипломи, поки вони не підпишуть мобілізаційні документи

Йдеться про студентів авіаційного інституту. 

Московським студентам не видають дипломи, поки вони не підпишуть мобілізаційні документи
Ілюстративне фото
Фото: mediavektor.org

Студентам Московського авіаційного інституту не видають дипломів, допоки вони не підпишуть мобілізаційні листки зі згодою піти на військову службу, пише Sky News

Один зі студентів розповів російському медіа "Верстка", що просто в кабінеті, де дають диплом, сидить військовий комісар. Видача диплома відбувається тільки після підписання наданих ним документів.

Інший студент додав, що "разом із дипломом вимагають негайно підписати повістку".

Йдеться про студентів, які вчилися як спеціалісти 5,5 років.

Нещодавно британське міністерство оборони писало, що "групу Вагнера" позбавили можливості вербувати найманців у вʼязницях через конфлікт із російським міністерством оборони. Через це вербувальники зосередилися на студентах. 

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