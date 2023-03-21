Блінкен: Якщо "мирний план" Китаю не передбачатиме виведення російських військ, то це - затягування часу

Якщо так званий "мирний план" Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Блінкен вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін використає візит в Росію, аби закликати Володимира Путіна припинити вогонь в Україні.

"Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення... Але фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого та міцного миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Cтатуту ООН. Будь-який план, який не надає пріоритету цьому важливому принципу, є в кращому випадку тактикою зволікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією", - заявив держсекретар.

Блінкен закликав країни світу не дозволити ввести себе в оману “будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай, аби заморозити війну на власних умовах".

"Заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських військ з території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні, а припинення вогню зараз, без тривалого рішення, дозволило б президенту Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час”, - наголосив Блінкен.

Він також зазначив, що той факт, що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як Міжнародної Кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, свідчить про те, що Китай "не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні".

Блінкен нагадав, що Україна вже запропонувала Формулу миру, яку вважає справедливою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден також заявив, що ідея Китаю вести переговори щодо результатів війни в Україні є нераціональною, а "мирний план" вигідний лише Росії.

У річницю нападу Росії на Україну МЗС Китаю опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У документі йдеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".

На саміті G20 у листопаді президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 кроків. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України та відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду, створення спеціального трибуналу для військових злочинців РФ та інші пункти.