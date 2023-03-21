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НАТО побачило ознаки того, що Росія попросила летальну зброю в Китаю, - Столтенберг

"Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни", - наголосив генсек Альянсу.

НАТО побачило ознаки того, що Росія попросила летальну зброю в Китаю, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

НАТО побачило ознаки того, що Росія попросила летальну зброю в Китаю.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, передає CNN.

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"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку Росії, і що це питання розглядається китайською владою в Пекіні", - сказав Столтенберг.

"Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Це означатиме підтримку незаконної війни", - наголосив очільник НАТО.

За словами Столтенберга, триденний державний візит Сі Цзіньпіна до Москви сигналізує про тісніші відносини між Китаєм і Росією в останні роки.

"Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій галузі - спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання, в економічній галузі, а також у політичній та дипломатичній сфері", - сказав Столтенберг. 

Він назвав зустріч у Москві "частиною тієї моделі, в якій Китай і Росія працюють все більш тісно і будують все більш міцне партнерство".

Нагадаємо, США вважають, що Росія використовувала в Україні китайські боєприпаси. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.

Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена "дуже-дуже уважно" стежить за візитом Сі Цзіньпіна до Москви.

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