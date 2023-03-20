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Сі Цзіньпін під час візиту до Москви назвав Китай і РФ "добрими сусідами і надійними партнерами"

Лідери Китаю і Росії планують підписати спільну декларацію. 

Сі Цзіньпін під час візиту до Москви назвав Китай і РФ "добрими сусідами і надійними партнерами"
Фото: Xinhua/Yao Dawei

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час сьогоднішнього візиту до Москви назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки, пише The Guardian.

Він також стане першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента. 

За результатами зустрічі сторони планують підписати декларацію. Російська сторона повідомила, що предметом переговорів будуть китайські пропозиції про "мир" в Україні. 

Китай відкрито не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення для України, а в публічних заявах говорив лише про підтримку міжнародного права. Втім, за даними США, Пекін серйозно розглядав надання Росії летальної допомоги у вигляді зброї та боєприпасів. За даними журналістів, російські війська отримали від Китаю штурмові гвинтівки. США також вважають, що китайські боєприпаси використовувалися Росією в Україні. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.

На річницю повномасштабного вторгнення Пекін презентував "мирний план" із 12 пунктів, серед яких – припинення вогню та "скасування односторонніх санкцій". Українська влада стримано відреагувала на ці пропозиції, зазначивши, що серед них є ті, з якими погодитися неможливо. Водночас Київ висловив вдячність Пекіну за те, що він виявив бодай якусь ініціативу. 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що реалізувати мирний план Китаю можна за умови капітуляції або виведення окупантів з України. 

Путін і Сі за ча великої війни зустрічалися на полях саміту в Узбекистані в вересні 2022 року. КНР протягом всього цього часу надавала Росії економічну підтримку, оскільки не лише не застосувала проти неї санкцій, а й збільшила обсягу купівлі російської нафти. 

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