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Молдова готує санкції проти 25 осіб, причетних до вторгнення Росії в Україну

Майже половина з них - громадяни РФ.

Молдова готує санкції проти 25 осіб, причетних до вторгнення Росії в Україну
Фото: rada.gov.ua

Молдова запровадить обмежувальні заходи проти близько 25 осіб, включаючи громадян Російської Федерації, причетних до вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Йдеться переважно про заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків чи активів тих осіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав він.

За словами міністра, рішення вже ухвалене, але потрібен час, щоб завершити усі необхідні "юридичні кроки".

Попеску не назвав імена осіб, яким буде заборонено в'їзд до Молдови, але сказав, що список міститиме близько 25 осіб  і що майже половина з них - громадяни РФ.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пояснила, чому Кишенів не запроваджував санкції проти РФ.

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