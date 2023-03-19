Північна Корея стверджує, що проти США готові воювати близько 800 тисяч її громадян

Північна Корея стверджує, що близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію для боротьби проти Сполучених Штатів.
Про це пише Reuters з посиланням державну газету країни.
“Близько 800 000 студентів і робітників лише в п'ятницю по всій країні висловили бажання записатися або повторно призватися в армію, щоб протистояти Сполученим Штатам”, – повідомляє газета Rodong Sinmun.
“Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну, і здійснити велику справу національного возз'єднання без провалів і з явним виявом їхнього гарячого патріотизму”, – йдеться у матеріалі.
Заява Північної Кореї надійшла після того, як у четвер КНДР запустила свою міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-17 у відповідь на військові навчання США і Південної Кореї.
Ракету випустили у море між Корейським півостровом і Японією за кілька годин до того, як президент Південної Кореї прилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії КНДР з ядерною зброєю.
Балістичні ракети Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, і запуск викликав осуд з боку урядів Сеула, Вашингтона та Токіо.
У понеділок південнокорейські та американські сили розпочали 11-денні спільні навчання під назвою “Щит свободи 23” у масштабах, яких не було з 2017 року, щоб протистояти зростаючим загрозам КНДР.