Північна Корея стверджує, що проти США готові воювати близько 800 тисяч її громадян

“Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну".

Північна Корея стверджує, що близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію для боротьби проти Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters з посиланням державну газету країни.

“Близько 800 000 студентів і робітників лише в п'ятницю по всій країні висловили бажання записатися або повторно призватися в армію, щоб протистояти Сполученим Штатам”, – повідомляє газета Rodong Sinmun.

“Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну, і здійснити велику справу національного возз'єднання без провалів і з явним виявом їхнього гарячого патріотизму”, – йдеться у матеріалі.

Заява Північної Кореї надійшла після того, як у четвер КНДР запустила свою міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Hwasong-17 у відповідь на військові навчання США і Південної Кореї.

Ракету випустили у море між Корейським півостровом і Японією за кілька годин до того, як президент Південної Кореї прилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії КНДР з ядерною зброєю.

Балістичні ракети Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, і запуск викликав осуд з боку урядів Сеула, Вашингтона та Токіо.

У понеділок південнокорейські та американські сили розпочали 11-денні спільні навчання під назвою “Щит свободи 23” у масштабах, яких не було з 2017 року, щоб протистояти зростаючим загрозам КНДР.