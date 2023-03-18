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США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, - ЗМІ

Вашингтон готовий вжити заходів, якщо китайські постачання будуть підтверджені.

США підозрюють, що Росія використовувала проти України китайські боєприпаси, - ЗМІ
Фото: Xinhua/Yao Dawei

США вважають, що китайські боєприпаси використовувалися Росією в Україні. Поки що незрозуміло, чи передавав їх Москві саме Пекін.

Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в американському уряді.

Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що постачання здійснив Пекін, без використання посередників. Поки США повідомили своїм партнерам про таку інформацію.

Уряд США визначив, що виявлені в Україні боєприпаси були вироблені в Китаї після аналізу їхнього складу.

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Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок, бронежилети та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Серед них були і комплектуючі для безпілотників. Ці дані не демонструють надання Китаєм значної кількості озброєнь саме з метою військової підтримки РФ, але показують відправку їй обладнання "подвійного призначення". Деякі з цих товарів могли бути використані у війні проти України.

Повідомлялось, що протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою.

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