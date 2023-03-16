Китайські компанії відправляли в Росію зброю та товари подвійного призначення, - ЗМІ

З червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок, бронежилети та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Серед них були і комплектуючі для безпілотників.

Про це повідомляє Politico із посиланням на митні дані ImportGenius.

Серед постачальників є навіть пов’язана з урядом КНР компанія - один з найбільших державних оборонних підрядників China North Industries Group Corporation Limited. Ця компанія у червні 2022 року передала гвинтівки CQ-A російській фірмі "Тєхкром", котра працює з військами Росії.

Модель CQ-A створена за зразком автомату M16, але позначена як "цивільна мисливська рушниця". Їх використовує, зокрема, воєнізована поліція Китаю та збройні сили "від Філіппін до Південного Судану та Парагваю".

Також у кінці 2022 року різні організації в Росії отримали 12 партій запчастин для БпЛА та понад 12 тонн бронежилетів. Ці товари китайські компанії продали через Туреччину.

Крім того, у листопаді та грудні компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) надсилала в РФ через ОАЕ запчастини для дронів, зокрема батареї та камери. Ця компанія з 2021 року перебуває під санкціями США за надання КНР безпілотників для спостереження за уйгурською меншиною.

Ці дані не демонструють надання Китаєм значної кількості озброєнь саме з метою військової підтримки РФ, але показують відправку їй обладнання "подвійного призначення". Деякі з цих товарів могли бути використані у війні проти України.

Politico зазначає, що дрони та запчастини до них продовжують постачати з Китаю в Росію, хоча принаймні одна компанія обіцяла призупинити торгівлю з Україною та РФ для уникнення підтримки війни.

Росія також місяцями отримувала навігаційне обладнання та супутникові знімки, а також компоненти транспортних засобів та інші деталі від Китая та інших країн.

"Рособоронекспорт" імпортував мікрочіпи, тепловізійні пристрої та запчастини, серед них були і газотурбінні двигуни. Їх постачали з початку 2022 року країни "від Китаю до Сербії та М’янми".

Наразі немає інформації стосовно того, чи використовувались штурмові гвинтівки CQ-A на полі бою проти України. Водночас, дрони DJI РФ використовувала в небі України.

Речник посольства КНР у Вашингтоні заперечує причетність його країни до поставок озброєнь РФ чи Україні, й наголошує на прагненні "сприяти мирним переговорам".

Politico припускає, що товари подвійного призначення можуть бути способом для Китаю негласно посилити свою підтримку РФ. При цьому КНР сподівається уникнути санкцій, застосуванням яких США та ЄС погрожували останніми тижнями у разі, якщо Китай почне надсилати зброю російським військам.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, Міжпарламентський Альянс виступив із заявою щодо Китаю з приводу ймовірної військово-технічної допомоги, яку КНР може надавати Росії.

Мережко зазначив що, можливо, “прийшов час для створення парламентської ТСК з метою розслідування цієї історії та інших випадків надання військово-технічної допомоги Росіі деякими країнами”.

Фото: Олександр Мережко

Раніше повідомлялось, що протягом останнього року китайські державні оборонні компанії підтримували торгові відносини з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції, незважаючи на те, що багато провідних економік світу розірвали зв’язки з Москвою та підсанкційними фірмами.