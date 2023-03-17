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У понеділок ЄС підпише угоду про спільні закупівлі боєприпасів для України, - Reuters

Проєкт угоди відкритий для всіх членів ЄС а також Норвегії. Інші країни зможуть приєднатися до нього в будь-який час.

У понеділок ЄС підпише угоду про спільні закупівлі боєприпасів для України, - Reuters
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 20 березня, низка країн Європейського Союзу підпише угоду про спільні закупівлі 155-мм артилерійських снарядів для України, повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця ЄС.

"(Проєктна угода) є основою для подальшого руху Європейського оборонного агентства та його держав-членів", - сказав співрозмовник видання, додавши, що це створить правову основу для подальших кроків блоку.

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Наразі невідомо, скільки саме членів ЄС підпишуть документ, але у Євросоюзі "цілком впевнені, що побачать багато підписів у понеділок".

Співрозмовник видання зазначив, що проєкт угоди відкритий для всіх членів ЄС а також Норвегії. Інші країни зможуть приєднатися до нього в будь-який час.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Євросоюз близький до укладення угоди на 2 млрд євро щодо поповнення українських та власних запасів боєприпасів.

Тим часом Рада Євросоюзу збільшила фінансування Європейського фонду миру до майже €8 млрд до 2027 року.

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