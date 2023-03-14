Рада ЄС збільшила фінансування Європейського фонду миру до майже €8 млрд до 2027 року

Рада також встановила фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС у розмірі 5 мільйонів євро.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про збільшення стелі фінансування Європейського фонду миру (EPF) до 7,979 млрд євро (у поточних цінах) до 2027 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це дасть можливість покрити додаткові фінансові потреби.

За словами Верховного представника із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, забезпечення фінансової стійкості цього інструменту "має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати".

Торік у грудні Рада ЄС вирішила збільшити загальну фінансову стелю EPF на 2 мільярди євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та врахувати можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі (до 5,5 млрд євро) у цінах 2018 року до 2027 року).

Рада також вирішила встановити фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з управління кризовими ситуаціями у розмірі 5 мільйонів євро та забезпечити велику гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків від держав-членів.

Нагадаємо, посли Євросоюзу 8 березня за підсумками неформальної зустрічі у Стокгольмі ухвалили рішення поповнити Європейський фонд миру на 2 млрд євро.

Також під час зустрічі стало відомо, що військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.