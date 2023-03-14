Китай вперше за три роки відновлює видачу всіх типів віз

У березні 2020 китайський уряд вирішив закрити кордони для іноземних громадян, щоб запобігти новому спалаху коронавірусу.

З 15 березня Китай вперше за три роки після початку пандемії коронавірусу знову видаватимуть іноземним туристам візи всіх типів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що таке підвищення туристичного сектору має допомогти відродити китайській економіці 17 трильйонів доларів, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання майже за півстоліття.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що в тих районах країни, для відвідування яких до пандемії не потрібні були візи, повернуть безвізовий в'їзд. Йдеться, зокрема, про туристичний острів Хайнань і круїзні судна, що проходять через порт Шанхая.

Також для іноземців з Гонконгу та Макао відновлять безвізовий в'їзд до південного виробничого центру Гуандун.

Туристи, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року і термін дії яких ще не скінчився, також зможуть в'їхати до Китаю.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в китайському місті Ухань почався в середині грудня 2019 року. У березні 2020 китайський уряд вирішив закрити кордони для іноземних громадян, щоб запобігти новому спалаху захворювання.