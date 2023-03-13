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Адміністрація Байдена продовжила термін дозволу на перебування в США для українців

Це стосується українців, які прибули до США з 24 лютого по 25 квітня 2022 року.

Адміністрація Байдена продовжила термін дозволу на перебування в США для українців
Фото: EPA/UPG

Українці, які покинули батьківщину через російське вторгнення, зможуть залишатися в Сполучених Штатах довше, ніж один рік.  

Про це повідомляє AP.

“У Міністерстві внутрішньої безпеки повідомили, що продовження стосується певних громадян України та їхніх найближчих родичів, яких допустили до США до початку програми “Єднаймося заради України”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українці, які прибули за цією програмою, зазвичай отримували два роки гуманітарного перебування в США. А приблизно 20 тисяч українців, котрі прибули раніше за них, зазвичай отримували дозвіл залишитися лише на один рік. 

Це стосується українців, які прибули до США на умовах гуманітарного умовно-дострокового звільнення з 24 лютого по 25 квітня 2022 року. Їм не потрібно подавати жодних документів до уряду, щоб отримати продовження. Їх справи будуть розглянуті протягом наступних чотирьох тижнів.

Нагадаємо, для українців, котрі вимушено переїхали до Словаччини внаслідок російської агресії, продовжили термін дії тимчасового притулку.

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