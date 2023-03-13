Рада ЄС продовжила на пів року персональні санкції через російську агресію

Санкції, як і раніше, застосують до 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити ще на пів року обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи продовжили на шість місяців - до 15 вересня 2023 року.

"Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим фізичним та юридичним особам. Санкції, як і раніше, застосовуватимуть до 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС закликала Росію негайно припинити "свою жорстоку війну" і запевнила Україну у наданні підтримки стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, Канада заборонила імпорт російської продукції зі сталі та алюмінію. Тим часом ЄС планує закликати треті країни посилити моніторинг торгівлі підсанкційними товарами з РФ.