Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
ГоловнаСвіт

Рада ЄС продовжила на пів року персональні санкції через російську агресію

Санкції, як і раніше, застосують до 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб.

Рада ЄС продовжила на пів року персональні санкції через російську агресію
Фото: rada.gov.ua

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити ще на пів року обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Підписуйтесь на наш Google News

Обмежувальні заходи продовжили на шість місяців - до 15 вересня 2023 року.

"Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим фізичним та юридичним особам. Санкції, як і раніше, застосовуватимуть до 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС закликала Росію негайно припинити "свою жорстоку війну" і запевнила Україну у наданні підтримки стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, Канада заборонила імпорт російської продукції зі сталі та алюмінію. Тим часом ЄС планує закликати треті країни посилити моніторинг торгівлі підсанкційними товарами з РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також