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Лідер КНР заявив про необхідність протистояти "сепаратистській діяльності" Тайваню

Однак він зазначив, що з островом варто розвивати мирні відносини. 

Лідер КНР заявив про необхідність протистояти "сепаратистській діяльності" Тайваню
Фото: ЕРА/UPG

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність активної протидії "зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність". У виступі перед парламентом він зазначив, що варто "сприяти мирному розвитку відносин", пише The Guardian

Раніше Сі не виключав застосування сили проти Тайваню. 

Також під час виступу Сі наголосив на необхідності зміцнити армію та зробити її "великою сталевою стіною". 

Комуністична партія Китаю ніколи не керувала Тайванем, самоврядною демократією, але розглядає його як відступницьку провінцію, яку вона повинна "возз’єднати" з материком, у разі необхідності – силою. Сі Цзіньпін все більше надає перевагу претензіям Китаю на Тайвань, вважаючи це історичним імперативом на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

Сі також закликав до більшої економічної самостійності та необхідності координації розвитку та безпеки. "Безпека є основою розвитку. Стабільність – це основа процвітання", – вважає він.

10 березня Сі Цзіньпін офіційно вступив на посаду Верховного лідера КНР утретє. Він став першим верховним лідером Китаю, якого обрали на три пʼятирічні терміни поспіль. 

У суботу Лі Цян, давній соратник Сі, отримав посаду прем’єр-міністра, другу за впливом посаду в Комуністичній партії Китаю. Колишній лідер Комуністичної партії Шанхаю змінив Лі Кецяна, який пішов у відставку після двох п'ятирічних термінів. У переліку інших призначень відбулося менше змін, ніж очікувалося, і більшість міністрів зберегли свої посади.

Сі призначив союзників на ключові ролі в перестановці уряду, але порушив конвенцію, щоб залишити І Ганга на посаді голови Народного банку Китаю (НБК) і Лю Куна на посаді міністра фінансів. Обидва чоловіки досягли або перевищили офіційний пенсійний вік у 65 років.

На ключові посади призначили лояльних до Сі осіб, оскільки покоління більш налаштованих на реформи чиновників пішло у відставку. 

Нагадаємо, країни Заходу застерігають Китай від постачань Росії летальної допомоги – зброї та боєприпасів. Про те, що Пекін розмірковує над таким продажем росіянам, уперше повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен

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