Євросоюз підпише спільний план закупівель боєприпасів для України наступного тижня, - Bloomberg

Одне з питань, яке турбує блок, - чи можна проводити спільні закупівлі у європейських виробників, чи постачальниками можуть бути з країн-не членів ЄС.

Очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

Каменем спотикання стало питання про те, яким чином надати Києву 155-мм снаряди, яких він потребує цього року. За інформацією джерела видання, держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

Також існують розбіжності щодо того, яким чином здійснити постачання боєприпасів до України.

Раніше цього місяця міністри оборони європейських країн підтримали пропозицію глави євродипломатії Жозепа Борреля використати мільярд євро з Європейського фонду миру для негайного постачання Україні боєприпасів із існуючих запасів. Боррель зазначив, що ще 1 мільярд євро можна використати для спільної закупівлі снарядів, а будь-які додаткові кошти мають бути узгоджені державами-членами.

Наразі незрозуміло, які обсяги цих запасів доступні і чи буде їх достатньо для України, кажуть джерела видання.

Нове фінансування переважно є політичним рішенням для держав-членів. Очікується, що це питання - поряд із погодженням кількості снарядів - вийде на перший план, коли міністри закордонних справ та оборони ЄС зустрінуться наступного тижня перед самітом лідерів у Брюсселі.

Деякі країни вважають, що краще, аби потреби України задовольняли в межах проєкту закупівель, який незабаром стартує під керівництвом Європейського оборонного агентства.

Інші члени ЄС стверджують - нагальні потреби нашої держави можна було б швидше задовольнити через Європейський фонд миру.

Ще одне питання, яке турбує блок - чи можна проводити спільні закупівлі у європейських виробників, чи постачальниками можуть бути з країн-не членів ЄС.

Наразі в Євросоюзі налічується близько 15 виробників 155-мм снарядів, які розташовані в 11 державах. Також наразі немає точної оцінки того, наскільки галузь може збільшити потужності протягом наступних декількох місяців.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Євросоюз шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для нашої держави.

Тим часом Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала розширити та інтенсифікувати виробництво усього того озброєння, що необхідно Україні. А Естонія розіслала країнам-членам ЄС документ, у якому пропонує інвестувати близько 4 мільярдів євро (4,3 мільярда доларів) у спільні закупівлі мільйона боєприпасів для України.