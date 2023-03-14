Латвія передала Україні ще 18 конфіскованих автомобілів

У вівторок, 14 березня, уряд Латвії схвалив рішення про безоплатну передачу Україні ще 18 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє LSM.

Автомобілі, конфісковані державою у п'яних водіїв, тепер можуть бути відправлені на допомогу Україні в її захисті від РФ.

Початкові власники не отримують жодної компенсації, що робить їхнє рішення випити і сісти за кермо надзвичайно дорогим і спонукає людей в інших країнах закликати свої уряди прийняти аналогічні схеми.

"У Латвії ми знаємо важливість незалежності та демократії, тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма силами. Кожна допомога, велика чи маленька, наближає Україну до перемоги в жорстокій і несправедливій війні з Росією", - заявила секретар Міністерства фінансів Каріна Плока.

Нагадаємо, що 8 березня уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.