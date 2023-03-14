У Тбілісі прокремлівські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту

У Грузії прокремлівське радикальне угруповання "Альт-Інфо" та сторонники партії "Консервативний рух" зірвали прапор Європейського Союзу біля парламенту. Вони спалили його та декілька інших прапорів, повідомляє проєкт Радіо Свобода – "Ехо Кавказу".

Радикали влаштували в центрі Тбілісі ходу "проти агентів" та осіб, які "намагаються втягти Грузію у війну".

Pro-Russian Alt-right group Alt-Info took down and burned the EU flag in front of the Parliament. These people are responsible for violent crackdown on July 5-6, 2021 during #TbilisiPogrom, following which they did the same. The Georgian government hasn’t hold them accountable. pic.twitter.com/JTobX0GG7f — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 14, 2023

Учасники вимагають провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів", який відкликали з парламенту після кількаденних масових протестів проєвропейської спільноти.

Лідери "Альт-Інфо" в 2021 році організували напади на журналістів у червні 2021, втім до відповідальності їх поки не притягли.

Нагадаємо, що законопроєкт про “іноагентів” передбачав, що всі неурядові організації та медіа Грузії зобовʼязаються реєструватися як “агенти іноземного впливу”. Подібний законопроєкт є в Росії. В ЄС попередили, що таке законодавство суперечить європейським нормам, в той час як Тбілісі заявляв про свої проєвропейські погляди.

Протестувальники не здавалися попри застосування силовиками водометів й газу проти них, і врешті влада відхилила ухвалення законопроєкту.