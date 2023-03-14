США, Британія та Австралія уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів

США, Велика Британія та Австралія 13 березня уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів. Очікується, що міжконтинентальний договір прокладе шлях для спільної розробки суден, а потім – і до будівництва австралійцями власних ударних катерів, цитує президента Джо Байдена Politico.

Згідно з договором, Штати продадуть Австралії від трьох до пʼяти атомних човнів.

Три країни мають "спільне зобов’язання забезпечити, щоб Індійсько-Тихоокеанський регіон залишався вільним і відкритим, процвітаючим і безпечним, щоб знайти можливості для всіх, спільне зобов’язання створити майбутнє, засноване на наших спільних цінностях", – сказав Байден.

Разом із ним угоду уклали премʼєр Британії Ріші Сунак та голова уряду Австралії Ентоні Альбанезе.

На першому етапі до портів Австралії заходитимуть американські та британські підводні човні, а австралійські моряки пройдуть навчання в школах ядерної енергетики та військах США і Британії. Починаючи з 2027 року, три країни братимуть участь у ротаційних підводних силах.

На другому етапі, коли навчання пройде достатня кількість австралійських моряків і країна матиме достатню інфраструктуру для розміщення підводних човнів, Канберра придбає у США три атомні підводні човни класу "Вірджинія" з можливістю придбання ще двох, якщо буде потрібно. Це станеться у 2030-х роках, якщо США та Австралія отримають фінансування та покращать інфраструктуру.

На третьому етапі Британія розробить і передасть своїм власним силам новий атомний підводний човен під назвою SSN AUKUS, який матиме технології класу Virginia зі США. Австралія зробить те саме для свого флоту на початку 2040-х років на основі тієї ж нової конструкції.

Світові демократії намагаються посилитися в Тихоокеанському регіоні на тлі намагань панування Китаю і Росії. Додаткову небезпеку в регіоні становить КНДР.

Нагадаємо, адміністрація президента Байдена хоче отримати рекордний оборонний бюджет у розмірі 886 мільярдів доларів.