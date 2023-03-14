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США, Британія та Австралія уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів

Договір передбачає три етапи. 

США, Британія та Австралія уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів
Албаніз, Байден, Сунак
Фото: Joe Biden Twitter

США, Велика Британія та Австралія 13 березня уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів. Очікується, що міжконтинентальний договір прокладе шлях для спільної розробки суден, а потім – і до будівництва австралійцями власних ударних катерів, цитує президента Джо Байдена Politico

Згідно з договором, Штати продадуть Австралії від трьох до пʼяти атомних човнів. 

Три країни мають "спільне зобов’язання забезпечити, щоб Індійсько-Тихоокеанський регіон залишався вільним і відкритим, процвітаючим і безпечним, щоб знайти можливості для всіх, спільне зобов’язання створити майбутнє, засноване на наших спільних цінностях", – сказав Байден.

Разом із ним угоду уклали премʼєр Британії Ріші Сунак та голова уряду Австралії Ентоні Альбанезе

На першому етапі до портів Австралії заходитимуть американські та британські підводні човні, а австралійські моряки пройдуть навчання в школах ядерної енергетики та військах США і Британії. Починаючи з 2027 року, три країни братимуть участь у ротаційних підводних силах.

На другому етапі, коли навчання пройде достатня кількість австралійських моряків і країна матиме достатню інфраструктуру для розміщення підводних човнів, Канберра придбає у США три атомні підводні човни класу "Вірджинія" з можливістю придбання ще двох, якщо буде потрібно. Це станеться у 2030-х роках, якщо США та Австралія отримають фінансування та покращать інфраструктуру.

На третьому етапі Британія розробить і передасть своїм власним силам новий атомний підводний човен під назвою SSN AUKUS, який матиме технології класу Virginia зі США. Австралія зробить те саме для свого флоту на початку 2040-х років на основі тієї ж нової конструкції.

Світові демократії намагаються посилитися в Тихоокеанському регіоні на тлі намагань панування Китаю і Росії. Додаткову небезпеку в регіоні становить КНДР. 

Нагадаємо, адміністрація президента Байдена хоче отримати рекордний оборонний бюджет у розмірі 886 мільярдів доларів. 

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