Рішення інших країн передати Україні винищувачі буде підтримано США, - Білий дім

Сполучені Штати Америки не заперечують проти ініціатив інших країн передати Україні винищувачі.
Про це повідомив Укрінформ.
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що такі рішення інших країн є суверенними.
Він запевнив, що США не тиснуть та не вмовляють інші країни у питанні надання Україні військової допомоги.
Кірбі нагадав, що наразі відбувається координація на міжнародному рівні, у тому числі у форматі “Рамштайн”.
Нагадаємо, протягом місяця-півтора Польща передасть Україні модернізовані винищувачі радянського зразка МіГ-29.