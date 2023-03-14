США викликають в Держдепартамент посла Росії

Причина виклику - дії російського пілота винищувача, через які прийшлось збити американський безпілотник.

Держдепартамент США відреагував на російські дії, котрі спровокували інцидент над Чорним морем.

Про це повідомив журналіст Остап Яриш.

“Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США викликають посла Росії в Держдепартамент через інцидент з безпілотником”, - написав Яриш.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, один із російських винищувачів над Чорним морем навмисно пролетів перед американським безпілотником і скинув пальне.

Таким чином літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.