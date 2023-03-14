Уряд Німеччини хоче скоротити парламент на понад 100 депутатів

Уряд Німеччини хоче скоротити парламент на понад сотню депутатів - зі 736 до 630, повідомляє Politico.

Нині кожен німецький виборець має два голоси на парламентських виборах. Під час першого голосування обирають кандидата від територіального округу виборця (усього налічується 299 округів). Той, хто отримує більшість голосів в окрузі, входить до Бундестагу.

Ще 299 депутатів обирають під час голосування за партійні списки. Голоси конвертуються у місця у парламенті.

Оскільки деякі партії отримують більше місць у результаті першого голосування, ніж під час другого, то для цього передбачено додаткові мандати, аби зберегти справедливе співвідношення партійних місць. Це і призводить до збільшення кількості депутатів Бундестагу. .

Новий закон має покласти цьому край. Не всі кандидати, обрані під час першого голосування, зможуть увійти до Бундестагу, якщо їхня партія отримає менше місць у під час другого голосування.

Проти ухвалення законопроєкта виступили партії, які отримують додаткові місця при чинній виборчій системі. Це Християнсько-соціальний союз – баварська партія. Її лідер Маркус Зьодер уже назвав законопроєкт "атакою на демократію" а в партії заявили, що в разі ухвалення документа звернуться до суду.

Натомість коаліція готується до перемоги - у п'ятницю, 17 березня, законопроєкт мають намір підтримати простою більшістю голосів.

Нагадаємо, раніше майже 70% громадян Італії на референдумі підтримали скорочення парламенту на третину. Рішення урізати кількість депутатів нижньої палати з 630 до 400 та верхньої палати з 315 до 200 схвалив парламент Італії. Реформа набере чинності разом з наступними загальними виборами - у 2023 році.

Також скоротила кількість депутатів - зі 605 до 474. Вони зможуть обіймати свої посади не більш, ніж два п'ятирічні терміни.