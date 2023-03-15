Сі перезавантажує образ держдіяча, намагаючись протистояти США на світовій арені, – Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін перезавантажує свій імідж як світового державного діяча, пише Bloomberg.

Через кілька годин після того, як минулої п’ятниці він втретє став президентом Китаю, уряд Сі організував підписання знакової угоди між Саудівською Аравією та Іраном про відновлення дипломатичних відносин.

“Хоча деталі участі Пекіна залишаються незрозумілими, угода додала довіри до спроб Сі Цзіньпіна досягти миру між Росією та Україною – пропозиція, яку США та їхні союзники категорично відкинули як несуттєву”, – зазначає видання.

Очікується, що Сі Цзіньпін незабаром зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, проведе свою першу в історії телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і, можливо, ще раз поговорить з президентом Джо Байденом у спробі зробити американсько-китайські зв’язки стабільнішими.

Дипломатичний бліц знаменує собою перезавантаження для Сі, який у листопаді минулого року поклав край рокам ізоляції під час пандемії, зустрівшись із понад десятком лідерів найбільших економік світу на різних самітах у Південно-Східній Азії. Під час зустрічі з Байденом на індонезійському острові Балі Сі назвав себе “державним діячем”, який повинен “думати і знати, як ладнати з іншими країнами та світом”.

Однак пізніще цим зусиллям зашкодила історія з китайською повітряною кулею-шпигункою над США, яку збили американські військові. Окрім того, США активізували зусилля, аби завадити китайським компаніям отримати передові технології, і неодноразово попереджали, що Пекін роздумує про те, чи варто постачати зброю Росії. Це підриває спроби Китаю позиціонувати себе як себе нейтрального гравця, який може бути мирним посередником у світі.

Так само як Сі розкритикував США щодо “стримування та оточення Китаю”, саудівсько-іранська угода змінила наратив навколо Пекіна. Крім того, що угода допомгла Сі виглядати миротворцем, це також підірвало зусилля США “поєднати Китай з Росією та ізолювати його на світовій арені”.

“Якщо угода, досягнута Саудівською Аравією та Іраном у Пекіні, буде успішно реалізована, це збільшить очікування міжнародної спільноти щодо участі Китаю у вирішенні світових проблем, – сказав Фан Хонгда, професор Інституту вивчення Близького Сходу Шанхайського університету міжнародних досліджень. – Це також посилить впевненість Китаю”.

США, схоже, були захоплені зненацька цією заявою, а офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі скептично поставився до новини. Водночас він заявив, що адміністрація Джо Байдена “вітає” стійку угоду між Іраном та Саудівською Аравією “незалежно від того, хто надав стимул чи хто сидів за столом (перемовин, - ред.)”.

“Ми, безумовно, продовжуємо спостерігати за тим, як Китай намагається завоювати вплив і закріпитися в інших частинах світу у своїх корисливих інтересах”, – сказав він.

Детальніше про угоду Ірану та Саудівської Аравії читайте у матеріалі Lb.ua "Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України".