У Польщі затримали шістьох російських агентів

Польські спецслужби виявили шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі.

Про це повідомляє RMF FM.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали шестеро осіб. У зв'язку з їхньою діяльністю на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури запроваджено режим підвищеної готовності. Затримані – іноземці, які працювали на російські спецслужби.

Агенти ABW затримали підозрюваних у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі.

Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевезення західної зброї та боєприпасів для України. Камери також були встановлені в інших частинах Польщі.

Нагадаємо, що військовий трибунал Риму засудив до 30 років тюрми офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота. Його звинувачували у передачі за гроші секретної інформації та документів співробітнику російського посольства.