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За добу Росія завдала по Україні три ракетні та 26 авіаударів, - Генштаб

Українські захисники відбили атаки рашистів на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

За добу Росія завдала по Україні три ракетні та 26 авіаударів, - Генштаб
Фото: Медіацентр Україна

За добу Росія завдала три ракетні та 26 авіаударів. Також загарбники здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Тим часом авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Ситуація на фронті станом на 18.00 15 березня така:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби росіяни здійснили обстріли районів населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині;
  • на Куп’янському та Лиманському противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області;
  • на Бахмутському рашисти продовжують штурмувати Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області;
  • на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівіка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та Херсон.

Нагадаємо, російська армія вранці 15 березня вдарила по Харкову. Під ворожими обстрілами знову опинилася цивільна інфраструктура.

Також росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини.

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