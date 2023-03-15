Хакери зламали пошту росіянина, який показав застосування хімічної зброї проти ЗСУ

Він перепродає дрони, які йому купують волонтери.

Активісти команди "Кібер Спротив" зламали пошту російського блогера, оператора БпЛА Михайла Лучіна.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Лучін відомий тим, що показав, як російські окупанти застосували проти українських військових хімічну зброю. Рашист оприлюднив відео скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Хактивісти отримали докази того, що росіянин займається перепродажем дронів, які йому купують волонтери та передають у Донецьк. Крім цього, в руки хакерів потрапила документація російського науково-дослідного інституту "Вектор". НДІ розробляє для армії РФ комплекси боротьби з українськими дронами.

Як ідеться в приватному листуванні рашиста, він називає себе "добровольцем СВО", критикує російське командування і не приховує, що вбиває українців добровільно.

Фото: Sprotyv

Фото: Sprotyv

Фото: Sprotyv

Нагадаємо, раніше українські хакери перервали мовлення у Бєлгородській області РФ і почали транслювати промову Президента України Володимира Зеленського.

Торік угруповання хакерів Anonymous зламало сайт Міноборони Росії та опублікувало базу даних його співробітників.