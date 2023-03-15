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Хакери зламали пошту росіянина, який показав застосування хімічної зброї проти ЗСУ

Він перепродає дрони, які йому купують волонтери.

Хакери зламали пошту росіянина, який показав застосування хімічної зброї проти ЗСУ
Фото: g-ross.com.ua

Активісти команди "Кібер Спротив" зламали пошту російського блогера, оператора БпЛА Михайла Лучіна.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Лучін відомий тим, що показав, як російські окупанти застосували проти українських військових хімічну зброю. Рашист оприлюднив відео скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Хактивісти отримали докази того, що росіянин займається перепродажем дронів, які йому купують волонтери та передають у Донецьк. Крім цього, в руки хакерів потрапила документація російського науково-дослідного інституту "Вектор". НДІ розробляє для армії РФ комплекси боротьби з українськими дронами.

Як ідеться в приватному листуванні рашиста, він називає себе "добровольцем СВО", критикує російське командування і не приховує, що вбиває українців добровільно.

Фото: Sprotyv

Фото: Sprotyv

Фото: Sprotyv

Нагадаємо, раніше українські хакери перервали мовлення у Бєлгородській області РФ і почали транслювати промову Президента України Володимира Зеленського.

Торік угруповання хакерів Anonymous зламало сайт Міноборони Росії та опублікувало базу даних його співробітників.

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