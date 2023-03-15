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Так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, отримав підозру

Зловмисник також був один зі співорганізаторів фейкового референдуму на Донеччині.

Так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, отримав підозру
Підозрюваний Віталій Хоценко
Фото: СБУ

Громадянин Росії, так званий голова "уряду «ДНР»", який організував вивезення зерна з Маріуполя, Віталій Хоценко отримав підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За інформацією спецслужби, зловмисник входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "керівну посаду" у червні 2022 року.

Хоченко виконує завдання Москви щодо матеріально-технічного забезпечення окупантів. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до РФ.

"Крім цього, зловмисник є одним з ключових організаторів фейкового референдуму щодо «приєднання» захопленої території Донеччини до складу Росії", – додали в СБУ.

Йому інкримінують порушення ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Хоценко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України.

У СБУ зазначили, що знають про його місце перебування, маршрути переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків. Днями засудили експроректора одного з медичних вишів Києва – він отримав 15 років тюрми за державну зраду.

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