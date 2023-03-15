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Остін: Дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard

Коаліція країн, які надають Україні танки Leopard, зростає, заявив він.

Остін: Дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що наразі дев’ять країн зобов’язалися надати Україні 150 танків Leopard.

Про це сказав він на початку засідання у форматі «Рамштайн».

«Лише за останні три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували чудове лідерство у нарощуванні можливостей, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення ініціативи на полі бою, включаючи понад дев’ять бригад танків та іншої броньованої техніки. Коаліція країн, які надають Україні танки Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків Leopard», – сказав він.

За його словами, зараз «вирішальний момент» боротьби України.

«Ми повинні забезпечити Україну всіма можливостями для майбутньої боротьби, включаючи запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки критичних можливостей, які надають члени цієї Контактної групи», – додав міністр оборони.

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Нагадаємо, що домовленість щодо угоди про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня. 

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