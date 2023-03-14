ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня, - Боррель

Домовленість щодо угоди про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня.

Про це сказано у заяві верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля, повідомляє його пресслужба.

Боррель нагадав про зроблені ним три пропозиції, які мають обговорюватися на зустрічі 20 березня.

Необхідність налагодити передачу Україні більшої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема калібру 155 мм, коштом Європейського фонду миру;

прискорена закупівлі снарядів калібру 155 мм для потреб держав-членів ЄС та забезпечення довгострокової підтримки України;

а також інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей оборонної промисловості ЄС.

Він також наголосив, що всі ці три напрями взаємообумовлені та повинні йти паралельно, а також необхідні для підтримки України "у боротьбі з найбільшою загрозою миру та демократії в Європі з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже завтра, 15 березня.

Головний виконавчий директор німецького виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності.