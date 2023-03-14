ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня, - Боррель

Домовленість щодо угоди про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня.
Про це сказано у заяві верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля, повідомляє його пресслужба.
Боррель нагадав про зроблені ним три пропозиції, які мають обговорюватися на зустрічі 20 березня.
- Необхідність налагодити передачу Україні більшої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема калібру 155 мм, коштом Європейського фонду миру;
- прискорена закупівлі снарядів калібру 155 мм для потреб держав-членів ЄС та забезпечення довгострокової підтримки України;
- а також інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей оборонної промисловості ЄС.
Він також наголосив, що всі ці три напрями взаємообумовлені та повинні йти паралельно, а також необхідні для підтримки України "у боротьбі з найбільшою загрозою миру та демократії в Європі з часів Другої світової війни".
Нагадаємо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже завтра, 15 березня.
Головний виконавчий директор німецького виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності.