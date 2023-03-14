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Зеленський та прем'єрка Ісландії обговорили відбудову України

Президент запросив ісландський бізнес інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі.

Зеленський та прем'єрка Ісландії обговорили відбудову України
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Про це йдеться в повідомленні на сторінках глави держави у соцмережах.

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Під час зустрічі сторони обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Також розглянули імплементацію української формули миру, а також хід та перспективи відбудови України. 

"Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій державі", - зазначив Зеленський.

Також глава держави порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу. 

За результатами зустрічі сторони підписали спільну декларацію.

Нагадаємо, торік уряд Ісландії виділив грант щодо виробництва протезів для постраждалих українців. Також країна відправила партію зимового одягу для ЗСУ.

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