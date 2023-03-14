До коаліції зі створення спецтрибуналу над РФ приєднались ще дві країни

Тепер у коаліції налічується 32 країни.

Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії проти України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у “Твітері”.

“Ще дві країни приєдналися до Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії”, - написав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Володимир Путін і його соратники постануть перед судом.

Нагадаємо, перше засідання коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ відбулося 26 січня. В ньому взяла участь 21 держава. Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Раніше Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.