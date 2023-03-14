​У Києві приберуть частину блокпостів, а деякі переведуть у "сплячий" режим, - КМВА

За рік війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.

Міська влада Києва спільно з військовими вирішили удосконалити систему інженерних загороджень столиці – частину блокпостів приберуть, частину переведуть у "сплячий" режим, а деякі - навпаки оновлять і укріплять.

Про це LB.ua розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

"З початком широкомасштабного вторгнення в Україну, через пряму воєнну загрозу столиці, у місті Києві була розгорнута система інженерних загороджень. В кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи, бліндажі тощо. Все це разом як єдина система виконує свою захисну функцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за рік війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться. Але їхні складові будуть вдосконалені – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

Частина інших інженерних загороджень залишаться існувати у "сплячому" режимі. Тобто, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. Щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойових режим в найкоротший час.

Решта системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби – демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати – війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Металеві їжаки, бетонні блоки і купи піску в Києві. Що планують робити із системою загороджень у місті".

Нагадаємо, на початку квітня минулого року Збройні сили України звільнили Київську область від російських окупантів. За час оборони Києва вдалося звільнити більше 30 населених пунктів, які були тимчасово зайняті ворогом.

У грудні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов говорив, що не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі.