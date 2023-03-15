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Росія знову вдарила по Харкову (оновлено)

Деталі зʼясовуються. 

Російська армія вранці вдарила по Харкову. Про початок обстрілу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – написав він у Телеграм о 10:17.

За уточненими даними, під ворожими обстрілами знову опинилася цивільна інфраструктура. За попередніми даними, поранених нема. Масштаби руйнувань зʼясовуються.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що в районі, куди влучили снаряди, немає жодного військового чи навіть інфраструктурного обʼєкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. 

За його словами, в будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило.

Попередню атаку на місто росіяни вчинили 9 березня, під час масованої атаки на різні області. Били з систем С300. Снаряди влучили по житлових районах, було пошкоджено обʼєкт інфраструктури. 

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