У "зоні особливої уваги" були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента в Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік стежив за українськими захисниками і намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також - маршрути пересування на власних автомобілях.

"У «зоні особливої уваги» ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів", - зазначили в СБУ.

Контррозвідники спецслужби затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.

Також поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П. Допомагав контактувати з російською спецслужбою його родич, що проживає на території Росії.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ; російський паспорт; довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у м. Харків.

Фото: ssu.gov.ua

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали військового-зрадника, який планував вступити до лав окупантів.