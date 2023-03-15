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У Києві частково обмежать рух на проспекті Володимира Івасюка

Там відновлять капітальний ремонт.

У Києві частково обмежать рух на проспекті Володимира Івасюка (колишній просп. Героїв Сталінграда).

Про це повідомили у Київавтодорі.

Рух обмежать рух відсьогодні, 15 березня, до 15 квітня через відновлення капітального ремонту.

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“На першому етапі покриття замінюватимуть на кільцевій розв'язці з перетином вулиці О. Архипенка”, – йдеться у повідомленні. 

Роботи на цій ділянці триватимуть близько місяця. 

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.

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