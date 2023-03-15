США вживають заходів, аби дрон не потрапив в чужі руки, – Білий дім

Сполучені Штати вживають заходів, щоб безпілотник, збитий над Чорним морем, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

“Не вдаючись у подробиці, я можу сказати, що ми вжили заходи для захисту наших прав щодо цього конкретного дрона – цього конкретного літального апарата. І це власність Сполучених Штатів. Очевидно, ми не хочемо, щоб хтось заволодів цим, окрім нас”, – сказав він.

На питання про те, чи нададуть США докази на підтримку своєї версії того, що сталося – враховуючи заперечення Росії – Кірбі зазначив, що американці “вивчають деякі зображення, щоб побачити, чи можуть деякі з них бути придатними” для публічного оприлюднення. Водночас Кірбі підкреслив, що наразі жодних рішень не було ухвалено.

Він також відхилив спростування Міноборони Росії.

“Очевидно, що ми спростовуємо заперечення росіян, і я думаю, що через рік після цього (повномасштабного вторгнення Росії до України, - ред.), будь-хто повинен сприймати все, що росіяни говорять про їхні дії в Україні та навколо неї, з великою часткою скептицизму”, – радник.

Кірбі вказав на виклик посла Росії в США Анатолія Антонова до Держдепартаменту як на “одну з переваг відкритих дипломатичних ліній”. Дипломати роз'яснили послу “дуже суттєве і дуже реальне занепокоєння” з приводу “небезпечної та непрофесійної поведінки російських пілотів”.

Він знову засудив інцидент, попередивши про “негайні та ширші наслідки”.

Нагадаємо, російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN, російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper. ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у "безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях".

Водночас у російському Міноборони заявили, що їхні винищувачі не вступали "в контакт" з американським безпілотником і не застосовували щодо нього бортове озброєння.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.