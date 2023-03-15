Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСуспільствоВійна

США вживають заходів, аби дрон не потрапив в чужі руки, – Білий дім

"Це власність Сполучених Штатів", наголосив Джон Кірбі.

США вживають заходів, аби дрон не потрапив в чужі руки, – Білий дім

Сполучені Штати вживають заходів, щоб безпілотник, збитий над Чорним морем, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

“Не вдаючись у подробиці, я можу сказати, що ми вжили заходи для захисту наших прав щодо цього конкретного дрона – цього конкретного літального апарата. І це власність Сполучених Штатів. Очевидно, ми не хочемо, щоб хтось заволодів цим, окрім нас”, – сказав він.

На питання про те, чи нададуть США докази на підтримку своєї версії того, що сталося – враховуючи заперечення Росії – Кірбі зазначив, що американці “вивчають деякі зображення, щоб побачити, чи можуть деякі з них бути придатними” для публічного оприлюднення. Водночас Кірбі підкреслив, що наразі жодних рішень не було ухвалено. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він також відхилив спростування Міноборони Росії.

“Очевидно, що ми спростовуємо заперечення росіян, і я думаю, що через рік після цього (повномасштабного вторгнення Росії до України, - ред.), будь-хто повинен сприймати все, що росіяни говорять про їхні дії в Україні та навколо неї, з великою часткою скептицизму”, – радник.

Кірбі вказав на виклик посла Росії в США Анатолія Антонова до Держдепартаменту як на “одну з переваг відкритих дипломатичних ліній”. Дипломати роз'яснили послу “дуже суттєве і дуже реальне занепокоєння” з приводу “небезпечної та непрофесійної поведінки російських пілотів”.

Він знову засудив інцидент, попередивши про “негайні та ширші наслідки”.

Нагадаємо, російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN, російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper. ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у "безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях".

Водночас у російському Міноборони заявили, що їхні винищувачі не вступали "в контакт" з американським безпілотником і не застосовували щодо нього бортове озброєння. 

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також