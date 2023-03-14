Головне за день. Вівторок, 14 березня

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема у Бахмуті.

Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута”, – йдеться у повідомленні.

Докладніше — в новині.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. Про своє рішення очільник ОВА може оголосити уже завтра.

Відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. За даними обізнаних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, запланованих на 19 березня.

На місце Гайдая, зазначають джерела LB.ua, Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів обласних адміністрацій:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної держадміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної держадміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної держадміністрації.

Тепер їх звільнення має затвердити президент Володимир Зеленський своїми указами.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Упродовж доби противник завдав 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких – по місту Краматорськ. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу “Золота Рибка”. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 14 березня – в новині.

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Вовчанська загинула жінка. Окупанти цілилися в пожежно-рятувальну частину, один снаряд влучив по цивільному авто.

“Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пожежні частини ставали обʼєктами російських обстрілів у різних областях.

Російські літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя в Одеській області чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно – Х-31П.

ППО знищила їх, але є пошкодження від вибухової хвилі, повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

“Ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає”, – написав він.

Кількість поранених у результаті ранкового удару по Краматорську зросла до дев'яти.

"Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, на момент обстрілу у найбільш пошкодженому будинку жителі мешкали у семи квартирах. Всього у будинку 24 квартири. Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 25 три- та п'ятиповерхових будинків, здебільшого у них вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

Російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN, російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомив офіційний представник США, знайомий із інцидентом. За словами чиновника, Reaper та два літаки Су-27 Flanker літали над міжнародними водами над Чорним морем, коли один із російських винищувачів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне. Так літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.

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