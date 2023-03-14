Кабмін погодив звільнення трьох голів ОВА

Тепер їх звільнення має затвердити президент.

Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів обласних адміністрацій.

Про це у Телеграм написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної держадміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної держадміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної держадміністрації.

Тепер їх звільнення має затвердити президент Володимир Зеленський своїми указами.

Раніше джерела LB повідомляли, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. Також відомо, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від “Слуги народу” Максим Ткаченко.