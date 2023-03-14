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Уряд затвердив "План пріоритетних дій"

План містить 14 основних напрямків.

Уряд затвердив "План пріоритетних дій"
Фото: Віталій Носач

На засіданні Кабінету Міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Телеграм.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання. План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти", - написав Шмигаль.

План містить такі основні напрямки:

  • Безпека та оборона
  • Інтеграція в ЄС та НАТО
  • Енергетична безпека
  • Відбудова країни
  • Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу
  • Ветеранська політика
  • Безпечна, доступна та якісна освіта
  • Продовження децентралізації та регіональний розвиток
  • Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах
  • Ефективне державне управління
  • Наука та інновації для розвитку
  • Здорова нація
  • Санкційна політика та верховенство права
  • Захист довкілля

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Нагадаємо, що 13 березня Кабмін підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону і до резервного фонду.

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