Уряд затвердив "План пріоритетних дій"

На засіданні Кабінету Міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Телеграм.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання. План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти", - написав Шмигаль.

План містить такі основні напрямки:

Безпека та оборона

Інтеграція в ЄС та НАТО

Енергетична безпека

Відбудова країни

Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу

Ветеранська політика

Безпечна, доступна та якісна освіта

Продовження децентралізації та регіональний розвиток

Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах

Ефективне державне управління

Наука та інновації для розвитку

Здорова нація

Санкційна політика та верховенство права

Захист довкілля

Нагадаємо, що 13 березня Кабмін підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону і до резервного фонду.