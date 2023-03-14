Уряд затвердив "План пріоритетних дій"

На засіданні Кабінету Міністрів затверджено План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.
Про це очільник уряду Денис Шмигаль написав у Телеграм.
"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання. План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти", - написав Шмигаль.
План містить такі основні напрямки:
- Безпека та оборона
- Інтеграція в ЄС та НАТО
- Енергетична безпека
- Відбудова країни
- Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу
- Ветеранська політика
- Безпечна, доступна та якісна освіта
- Продовження децентралізації та регіональний розвиток
- Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах
- Ефективне державне управління
- Наука та інновації для розвитку
- Здорова нація
- Санкційна політика та верховенство права
- Захист довкілля
Нагадаємо, що 13 березня Кабмін підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону і до резервного фонду.