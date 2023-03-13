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Кабмін пропонує парламенту підтримати збільшення видатків на оборону. Йдеться про 518 млрд грн

Ще на 19 млрд уряд хоче збільшити резервний фонд.

Кабмін пропонує парламенту підтримати збільшення видатків на оборону. Йдеться про 518 млрд грн
Фото: kmu.gov.ua

13 березня Кабмін підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону і до резервного фонду.

Про це йдеться в повідомленні прем'єра Дениса Шмигаля у його телеграм-каналі.

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Загалом йдеться про видатки в розмірі 537 млрд грн. З них понад 518 млрд грн хочуть додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони, а на 19 млрд збільшити резервний фонд. "Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, Кабмін знайшов додаткові фінансові можливості завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку Парламенту", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні про зміни до держбюджету і збільшення військових видатків повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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