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Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт

Переможцем аукціону стала компанія Укрдонінвест бізнесмена Віталія Кропачова.

Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт
Білгород-Дністровський морський торговельний порт
Фото: facebook.com/slavskiy

Фонд державного майна 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Переможець аукціону запропонував 220 млн гривень. Під час аукціону вартість порту зросла у 2,3 рази (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації змагалися троє учасників.

Останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. В 2019-2021 роках збиток коливався в межах 23,5-28,5 млн грн. Негативна тенденція спостерігалася і в 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку.

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"У 2023 році Фонд держмайна пішов на історичний крок – вперше приватизував роками збиткові державні порти. Залучення приватних інвесторів у збиткові порти має надати імпульс модернізації портової інфраструктури. Це дозволить збільшити їх потужність та підвищити конкурентоспроможність української продукції, а також позитивно відобразиться на експортних доходах України", - зазначив голова ФДМ Рустем Умєров.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Лише після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна", переможцем аукціону стала компанія Укрдонінвест бізнесмена Віталія Кропачова. У торгах також брали участь компанії Порт Аккерман, яка відмовилася від боротьби за ціною вищою за стартову, і Мостобуд ЮА, яка також запропонувала 220 млн грн, але програла через нижчу початкову пропозицію.

Нагадаємо, 17 січня Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон, на якому продав порт "Усть-Дунайськ". Під час торгів вартість активу зросла в три рази до 201 млн грн. В аукціоні взяли участь вісім підприємців.

На березень ФДМ запланував 14 аукціонів.

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