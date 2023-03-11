Критична інфраструктура Харкова заживлена, - Укренерго

Триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами з боку окупантів.

Про це повідомляє Укренерго.

В Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК «Укренерго». Критична інфраструктура міста заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

На Житомирщині все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня. Споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.

Вночі 11 березня ворог обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від військових.

Нагадаємо, що з 9 березня на Житомирщині запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Об’єм електроенергії, який передбачили для Житомира, - це 25 відсотків від того споживання, яке було до 9 березня.